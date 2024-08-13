Казахстанская "дочка" ENI начала поставки нефти в Германию транзитом через Россию

Казахстанская "дочка" компании ENI начала поставки нефти в Германию транзитом через Россию.

Казахстанская "дочка" компании ENI начала поставки нефти в Германию транзитом через Россию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Минэнергетики Казахстана.

"В июне текущего года AGIP (ENI) провел тестовую поставку в объеме 20 тыс. тонн нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау-Самара" и далее в систему "Дружба". Дальнейшая транспортировка нефти будет зависеть от экономической привлекательности поставок по этому направлению", - сообщило ведомство.

Компания стала третьей в Казахстане, экспортирующей нефть в Европу по "Дружбе". Также поставки осуществляют "Карачаганак петролиум оперейтинг" и "дочка" японской Inpex.

Казахстанская нефть поступает в российский нефтепровод "Дружба", затем по северной ветке проходит по маршруту Унеча - Адамова застава, транзитом через Беларусь и Польшу с поставкой в Германию.

Экспорт нефти по "Дружбе" возобновили в феврале 2023 года, когда российская Urals попала под санкционные ограничения. Общий объем транспортировки казахстанской нефти для НПЗ в Германии в прошлом году составил 1 млн тонн.

Ранее глава Минэнерго Казахстана заявил о намерении поставить 1,2 млн тонн нефти в Германию.

Нефтепровод "Дружба" представляет собой сеть протяженностью 8,9 тыс. километров.