Казахстанская "дочка" ENI начала поставки нефти в Германию транзитом через Россию

Казахстанская "дочка" компании ENI начала поставки нефти в Германию транзитом через Россию.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Минэнергетики Казахстана.
"В июне текущего года AGIP (ENI) провел тестовую поставку в объеме 20 тыс. тонн нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау-Самара" и далее в систему "Дружба". Дальнейшая транспортировка нефти будет зависеть от экономической привлекательности поставок по этому направлению", - сообщило ведомство.
Компания стала третьей в Казахстане, экспортирующей нефть в Европу по "Дружбе". Также поставки осуществляют "Карачаганак петролиум оперейтинг" и "дочка" японской Inpex.
Казахстанская нефть поступает в российский нефтепровод "Дружба", затем по северной ветке проходит по маршруту Унеча - Адамова застава, транзитом через Беларусь и Польшу с поставкой в Германию.
Экспорт нефти по "Дружбе" возобновили в феврале 2023 года, когда российская Urals попала под санкционные ограничения. Общий объем транспортировки казахстанской нефти для НПЗ в Германии в прошлом году составил 1 млн тонн.
Ранее глава Минэнерго Казахстана заявил о намерении поставить 1,2 млн тонн нефти в Германию.
Нефтепровод "Дружба" представляет собой сеть протяженностью 8,9 тыс. километров.