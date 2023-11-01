Казахстан заявил о готовности провести переговоры с французской EDF о строительстве АЭС

Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, если компания проявит интерес к этой теме.

Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, если компания проявит интерес к этой теме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Компания EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции. В случае инициирования французской стороной переговоров по участию мы готовы провести данные переговоры и ответить на все интересующие их вопросы", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о повестке переговоров в рамках официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.