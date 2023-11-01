О нас

Казахстан заявил о готовности провести переговоры с французской EDF о строительстве АЭС

Казахстан заявил о готовности провести переговоры с французской EDF о строительстве АЭС Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, если компания проявит интерес к этой теме.
Энергетика
1 ноября 2023 г. 09:04
Казахстан заявил о готовности провести переговоры с французской EDF о строительстве АЭС

Власти Казахстана готовы провести переговоры с французской компанией EDF по вопросу возможного строительства атомной электростанции, если компания проявит интерес к этой теме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Компания EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной электростанции. В случае инициирования французской стороной переговоров по участию мы готовы провести данные переговоры и ответить на все интересующие их вопросы", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о повестке переговоров в рамках официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi