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Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Китай через свою территорию

Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Китай через свою территорию Казахстан заинтересован в строительстве нового газопровода для поставок газа из России в Китай через свою территорию если Москва и Пекин договорятся.
Энергетика
25 ноября 2024 г. 13:12
Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Китай через свою территорию

Казахстан заинтересован в строительстве нового газопровода для поставок газа из России в Китай через свою территорию если Москва и Пекин договорятся.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев заявил журналистам.

“Вопрос о новом газопроводе из России в Китай находится в компетенции двух этих стран. Если они договорятся, то Казахстан заинтересован в получении дохода от транзита и при условии, что часть газа будет оставаться в Казахстане",- сказал Саткалиев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что речь идет о мощности проекта в 10 млрд кубометром газа в год.

Касаясь вопроса насчет действий правительства РК в случае снижения цен на нефть до $40 за баррель и ниже, министр отметил, что Казахстан имеет "адекватный план", указав на то, что этот вопрос находится в компетенции министерства экономики.

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