Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil

Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Даррена Вудса.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы реализации инвестиционных проектов в энергетической и нефтегазовой сферах",- говорится в сообщении пресс-службы президента.

По мнению Токаева, корпорация является одним из основных и надежных партнеров в энергетическом секторе страны.

Он подчеркнул важность реализации проектов, направленных на увеличение добычи углеводородов в рамках совместной деятельности в нефтегазовой отрасли.

"Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с корпорацией и повышении эффективности производства", - сказал Токаев.

В свою очередь, Даррен Вудс выразил признательность за обеспечение благоприятной среды для успешной реализации проектов Тенгиз, Кашаган и КТК.