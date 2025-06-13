О нас

Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil

Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil
Энергетика
13 июня 2025 г. 16:34
Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с ExxonMobil

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Даррена Вудса.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы реализации инвестиционных проектов в энергетической и нефтегазовой сферах",- говорится в сообщении пресс-службы президента.

По мнению Токаева, корпорация является одним из основных и надежных партнеров в энергетическом секторе страны.

Он подчеркнул важность реализации проектов, направленных на увеличение добычи углеводородов в рамках совместной деятельности в нефтегазовой отрасли.

"Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с корпорацией и повышении эффективности производства", - сказал Токаев.

В свою очередь, Даррен Вудс выразил признательность за обеспечение благоприятной среды для успешной реализации проектов Тенгиз, Кашаган и КТК.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi