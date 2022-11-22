Казахстан выбирает экспортера нефти через Азербайджан

Казахстан ведет работу с целью определения нефтедобывающей компании, которая будет транспортировать, начиная с 2023 года, казахстанскую нефть через территорию Азербайджана.

Казахстан ведет работу с целью определения нефтедобывающей компании, которая будет транспортировать, начиная с 2023 года, казахстанскую нефть через территорию Азербайджана.

Как передает Report о ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал зампредседателя правления "КазМунайГаза" по экономике и финансам Даурен Карабаев.

По его словам, на данный момент переговоры успешно продолжаются. При этом между "КазМунайГазом" и азербайджанским SOCAR подписано соглашение на пять лет по транспортировке 1,5 млн тонн нефти через трубопровод Баку– Тбилиси – Джейхан.

"Ожидаем, что объемы в будущем будут наращиваться. Так как не только мы, но и Азербайджан в этом заинтересован", – уточнил он.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что рассматривается увеличение экспорта в данном направлении до 6-6,5 млн тонн.

"По диверсификации экспорта нефти разработана специальная дорожная карта. Речь идет о направлении через Актауский морской порт в порт Баку и оттуда по трубопроводу Баку –Тбилиси– Джейхан.

"Также Баку – Супса и Баку – Батуми, где имеется наш терминал в порту. Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. Помимо этого? есть направление в Китай. По всем ним сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти. В частности, через Баку – Тбилиси – Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января 2023 года 1,5 млн тонн нефти грузить. Прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", – пояснил он.



