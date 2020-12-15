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Казахстан вводит новые обязательства для недропользователей

Казахстан вводит новые обязательства для недропользователей С 1 января 2021 года по условиям вступления Казахстана в ВТО предусмотрена поэтапная отмена преференции предприятиям
Энергетика
15 декабря 2020 г. 10:24
Казахстан вводит новые обязательства для недропользователей

В Казахстане вводится механизм заключения трехсторонних соглашений при участии государственных органов, НПП «Атамекен» и недропользователей.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова.

По его словам, с 1 января 2021 года по условиям вступления Казахстана в ВТО предусмотрена поэтапная отмена преференции предприятиям.

«В сфере недропользования исключаются требования по местному содержанию в товарах. При этом, по работам и услугам доля местного содержания в контрактах на недропользование устанавливается на уровне не более 50%», - сказал он.

При этом в целях дальнейшего развития внутреннего рынка с учетом обязательств перед ВТО страна продолжает развитие отечественного производства.

«В 2021 году вводится механизм заключения трехсторонних соглашений стимулировании предпринимательства в Республике Казахстан при участии государственных органов, НПП «Атамекен» и недропользователей. В рамках вводимых трехсторонних Соглашений о стимулировании предпринимательства между уполномоченными органами (МИИР, МЭ), НПП «Атамекен» и недропользователями на добровольной основе», - отметил министр.

Соглашение будет содержать обязательства по местному содержанию в товарах, при исполнении которых недропользователи смогут приобретать товары без применения норм регулируемого порядка закупа, пояснил он.

«Данная мера позволит сократить сроки приобретения товаров, а также исключить ограничения при выборе поставщика. Для реализации указанных предложений в рамках проекта закона по вопросам государственных закупок вносятся соответствующие поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании». Принимаемые меры позволят нам в будущем заключать соглашения с недропользователями для стимулирования отечественного производства. Также, в настоящее время в рамках проекта Закона РК «О промышленной политике» разрабатываются новые дополнительные меры поддержки отечественных товаропроизводителей», - считает Атамкулов.

Сегодня, по информации министерства, в стране зарегистрировано 994 недропользователей. По итогам 2019 года объем закупок недропользователей составил 7,7 трлн. тенге (18,4 млрд долларов США). Доля местного содержания 45%. За 9 месяцев текущего года показатель без учета твердых полезных ископаемых составил 3,8 трлн. тенге (9,1 млрд доллара США). Доля местного содержания составила 46,6%.

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