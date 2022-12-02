Казахстан видит новые возможности для выхода на энергетический рынок Европы

Казахстан видит новые возможности для выхода на энергетический рынок Европы в связи с запретом на поставки российской нефти в Европу, который вступит в силу 5-го декабря.

Казахстан видит новые возможности для выхода на энергетический рынок Европы в связи с запретом на поставки российской нефти в Европу, который вступит в силу 5-го декабря.

Как передает Report со ссылкой на казахские СМИ, война в Украине может расширить запрет на российскую нефть до трубопроводных поставок, что сделает актуальной возможность ее замещения в нефтепроводе "Дружба" на казахстанскую.

Как отмечает эксперт агентства Argus Сергей Агибалов, несмотря на бойкот в Европе, ряд стран продолжает получать некоторые объемы нефти из России.

"При этом некоторые страны Европы занимают проактивную позицию и призывают отказаться не только от морских поставок российской нефти, но и от трубопроводных, например северной ветки нефтепровода "Дружба". Российская нефть может уйти из "Дружбы", и, возможно, в трубопроводе мы увидим казахстанскую нефть, потому что она не санкционная. Но возможно, что некоторые объемы российской нефти здесь могут сохраниться", – считает С.Агибалов, добавив, что на сегодняшний день в периметр санкций попали лишь морские поставки.

По мнению региональных экспертов, казахстанская нефть может быть перенаправлена и в западном направлении. Так, в будущем году основной экспортный нефтепровод из Азербайджана на Средиземноморское побережье Турции Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) будет экспортировать 1,5 млн тонн казахстанской нефти в 2023 году. В дальнейшем эти объемы могут стать больше.

"Основные поставщики нефти в Европу по морю – это Россия, Казахстан и Азербайджан. И общий объем морских партий в сторону Европы составляет 5 млн баррелей в сутки", – сообщил С. Агибалов.