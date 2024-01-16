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Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном на предмет транспортировки нефти по Баку-Супса

Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном на предмет транспортировки нефти по Баку-Супса Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном на предмет транспортировки по нефтепроводу Баку-Супса до 3 млн тонн своей нефти в год.
Энергетика
16 января 2024 г. 18:09
Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном на предмет транспортировки нефти по Баку-Супса

Казахстан ведет переговоры с Азербайджаном на предмет транспортировки по нефтепроводу Баку-Супса до 3 млн тонн своей нефти в год.

Как передает Report, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минэнерго Казахстана.

"Прорабатывается вопрос с азербайджанской стороной по рассмотрению возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Супса в объеме до 3 млн тонн в год", - говорится в ответе Минэнерго.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Cупса 5 млн тонн казахстанской нефти. В случае достижения договоренности, ожидалось, что это будет нефть с месторождения "Кашаган". Также Азербайджан, по словам источников, предложил транспортировку нефти через черноморские порты в Грузии.

По данным операционной компании North Caspian Operating Company, извлекаемые запасы "Кашагана" составляют приблизительно 9-13 млрд баррелей (1-2 млрд тонн) нефти.

Баку-Супса - трубопровод для транспортировки каспийской нефти от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря.

Прокачка нефти по Баку-Супса была остановлена весной 2022 года. Вся азербайджанская нефть сейчас экспортируется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Для Казахстана основным экспортным маршрутом является Каспийский трубопроводный консорциум с конечной точкой на российском морском терминале около Новороссийска.

БТД - трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. Казахстан старается увеличить экспорт нефти в обход России, в этом году он планирует экспортировать 1,5 млн тонн по БТД.

Как сообщил ранее национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл", в 2023 году поставки нефти по маршруту БТД увеличились в 5,5 раза, до 1 млн 392 тыс. тонн.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Bakı-Supsa kəməri ilə illik 3 milyon tona qədər neft nəql edə bilər

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