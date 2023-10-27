Казахстан ведет переговоры по увеличению поставок нефти в Германию по "Дружбе"

Казахстан может нарастить экспорт нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1,2 млн тонн до 2 млн тонн в год.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге в Астане.
"Мы говорим об объеме до 2 млн тонн в год, но окончательный объем будет определен после переговоров", - сказал Саткалиев.
По его словам, во время визита президента Казахстана в ФРГ германская сторона выразила заинтересованность в увеличении поставок казахстанской нефти.