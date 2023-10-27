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Казахстан ведет переговоры по увеличению поставок нефти в Германию по "Дружбе"

Казахстан ведет переговоры по увеличению поставок нефти в Германию по "Дружбе" Казахстан может нарастить экспорт нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1,2 млн тонн до 2 млн тонн в год.
Энергетика
27 октября 2023 г. 13:15
Казахстан ведет переговоры по увеличению поставок нефти в Германию по Дружбе

Казахстан может нарастить экспорт нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1,2 млн тонн до 2 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге в Астане.

"Мы говорим об объеме до 2 млн тонн в год, но окончательный объем будет определен после переговоров", - сказал Саткалиев.

По его словам, во время визита президента Казахстана в ФРГ германская сторона выразила заинтересованность в увеличении поставок казахстанской нефти.

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Версия на английском языке Kazakhstan negotiating to increase oil supplies to Germany via Druzhba pipeline

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