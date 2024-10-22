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Казахстан ведет переговоры о вхождении в проект строительства газопровода ТАПИ

Казахстан ведет переговоры о вхождении в проект строительства газопровода ТАПИ Казахстан ведет переговоры по участию в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан–Индия (ТАПИ).
Энергетика
22 октября 2024 г. 12:32
Казахстан ведет переговоры о вхождении в проект строительства газопровода ТАПИ

Казахстан ведет переговоры по участию в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан–Индия (ТАПИ).

Как сообщает Report об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжанов, выступая на бизнес-форуме "Казахстан-Афганистан" во вторник в Алматы.

"Развивается транспортный потенциал по экспорту и транзиту углеводородов. Успешно реализуется транзит газа из соседних стран в регионы Центральной Азии. Таким ярким примером является проект газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия. Казахстанская сторона заинтересована принять участие в строительстве этого газопровода", - сказал Аккенжанов

По его словам, в этой связи в настоящее время по данному вопросу Казахстан ведет переговоры с туркменской стороной.

"В случае успешного вхождения казахстанской компании в данный проект это откроет новые перспективы для сотрудничества между нашими странами в области газа", - отметил Аккенжанов.

Как сообщалось, министерство энергетики Казахстана и госконцерн "Туркменгаз" в сентябре подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в газовой отрасли.

Общая протяженность газопровода ТАПИ составит 1814 км, из них 214 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы с Индией. Газопровод ТАПИ проектной мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдет от газового месторождения Галкыныш на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Реализацией проекта руководит консорциум TAPI Pipeline Company Limited, в котором "Туркменгаз" владеет 85%. По 5% в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

По предварительным оценкам, общая стоимость газопровода составит $10 млрд.

Месторождение Галкыныш находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Его запасы совместно с прилегающими месторождениями Яшлар и Гаракел оцениваются в 27,4 трлн кубометров газа. Текущая добыча - 20 млрд куб. м газа в год при проектных 30 млрд куб. м.

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