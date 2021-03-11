Казахстан перевыполнил план по добыче нефти и конденсата

В январе-феврале 2021 года производство нефти и конденсата в Казахстане достигло 13,8 млн тонн, что составляет 101,1% к плану двух месяцев текущего года.

В январе-феврале 2021 года производство нефти и конденсата в Казахстане достигло 13,8 млн тонн, что составляет 101,1% к плану двух месяцев текущего года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал министр энергетики Нурлан Ногаев, представляя информацию о текущем состоянии топливно-энергетического комплекса по итогам января-февраля.

«В том числе по крупным нефтегазовым компаниям показатели следующие: за указанный период на "Тенгизшевройл" (ТШО) добыто 4,3 млн тонн нефти, что составляет 104,5% к плану. На Северо-Каспийском проекте – Кашагане добыча нефти составила 2,4 млн тонн, что составляет 103,4% к плану. На Карачаганаке показатели составляют 2,1 млн тонн – это 100% к плану двух месяцев 2021 года», – сказал министр.

На сегодня, по словам Н.Ногаева, наблюдается постепенное восстановление мирового рынка нефти и нефтяных котировок. «Ожидается выполнение плана в 86 млн тонн. Министерством в целях выполнения данного плана проводится ряд мероприятий. Согласно последним переговорам, обязательства Республики Казахстан в рамках ОПЕК+ скорректированы с -17% до -15%. За отчетный период экспортировано 10,75 млн тонн нефти, что к плану января-февраля 2021 года составляет 100%», – резюмировал он.