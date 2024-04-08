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Казахстан в первом квартале пресек свыше 170 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов в РФ и Узбекистан

Казахстан в первом квартале пресек свыше 170 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов в РФ и Узбекистан Казахстан в первом квартале 2024 года пресек 171 попытку незаконного вывоза нефтепродуктов из страны в Узбекистан и Россию.
Энергетика
8 апреля 2024 г. 10:25
Казахстан в первом квартале пресек свыше 170 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов в РФ и Узбекистан

Казахстан в первом квартале 2024 года пресек 171 попытку незаконного вывоза нефтепродуктов из страны в Узбекистан и Россию.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана.

По данным ведомства, в отчетный период на казахстанско-российской границе пресечены 103 попытки незаконного вывоза ГСМ на 13,65 тыс. литров. Еще 68 попыток (на 11,135 тыс. литров) пресечены на казахстанско-узбекской границе .

"Взысканы штрафы на 3,7 млн. тенге (около $8,3 тыс.)", - отмечает ведомство.

В данное время действует запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов за пределы территории Казахстана. Запрет введен для того, чтобы избежать дефицита горюче-смазочных материалов на внутреннем рынке страны.

В 2023 году КГД пресек 618 попыток незаконного вывоза около 140 тыс. литров нефтепродуктов в Россию и Узбекистан.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan I rübdə qeyri-qanuni neft məhsulları ixracı ilə bağlı 171 cəhdin qarşısını alıb
Версия на английском языке Over 170 attempts of illegal petroleum products export to Russia, Uzbekistan prevented in Kazakhstan in Q1

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