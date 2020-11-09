Казахстан в октябре выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 99%

По соглашению ОПЕК+, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки

Казахстан по итогам октября на 99% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +, предусматривающей сокращение добычи нефти.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана в понедельник.

"В октябре 2020 года, согласно официальным предварительным данным, добыча нефти в Казахстане без учета конденсата составила 1,4 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств соглашения ОПЕК+ составил 99%", - говорится в сообщении.

Как отметил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, республика тесно сотрудничает с ОПЕК+. "Пандемия внесла большие коррективы во все сферы деятельности человечества, нефтяная отрасль не стала исключением. Благодаря соглашению стран - экспортеров нефти, мы смогли сохранить баланс на рынке нефти и нефтепродуктов, не допустили аварийной остановки определенных месторождений. 2020 год стал испытанием для всей нефтяной индустрии, но, благодаря общим усилиям, баланс спроса и предложения на рынке постепенно восстанавливается", - отметил Ногаев, слова которого приводится в сообщении.

По соглашению ОПЕК+, предусматривающему коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. 6 июня республика поддержала продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц - до конца июля.

По условиям соглашения ОПЕК+ предусмотрено уменьшение уровня коллективного сокращения добычи нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн баррелей в сутки с августа и до конца текущего года. Казахстан в мае исполнил соглашение ОПЕК+ по сокращению на 71% и сообщил, что намерен компенсировать в августе - сентябре превышение планируемой добычи нефти. В августе и сентябре, по данным министерства энергетики, республика полностью выполнила обязательства по сделке ОПЕК+.