Казахстан в очередной раз повысил прогноз роста добычи нефти

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Казахстан повысил прогноз роста добычи нефти в текущем году еще на один миллион тонн - до 85,5 миллиона тонн (624 млн баррелей).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

Отметим, что в октябре министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, представляя в правительстве уточненный прогноз макроэкономического развития на 2017 год, сообщил, что прогноз добычи нефти увеличен с 81 до 84,5 миллиона тонн за счет перевыполнения плана по добыче на трех крупных месторождениях: "В 2017 году планировалось добыть 81 миллион тонн нефти, фактически нефтедобыча прогнозируется в объеме 85,5 миллиона тонн в основном за счет крупных проектов - Кашагана, Тенгиза и Карачаганака", - сказал Бозумбаев.

По данным главы министерства энергетики, в текущем году основные показатели курируемых министерством отраслей стабильны и показывают положительную динамику. Так, за 10 истекших месяцев объем добычи нефти составил 71,1 миллиона тонн (519 млн баррелей), что на 11,4% больше уровня минувшего года.