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Казахстан в марте превысил лимит ОПЕК+ по добыче нефти

Казахстан в марте превысил лимит ОПЕК+ по добыче нефти Отклонение от обязательств будет компенсировано в дальнейшем с учетом капитального ремонта по крупным проектам в летний период
Энергетика
7 апреля 2021 г. 09:19
Казахстан в марте превысил лимит ОПЕК+ по добыче нефти

Суточная добыча нефти в Казахстане в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки при обязательствах по добыче в рамках сделки ОПЕК+ в 1,437 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"Согласно предварительным данным, в марте в Казахстане было добыто 7,3 млн тонн нефти и газоконденсата. Суточная добыча в Казахстане, согласно предварительным данным, в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки. Отклонение от обязательств будет компенсировано в дальнейшем с учетом капитального ремонта по крупным проектам в летний период. Казахстан планирует соблюдать обязательства по соглашению ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения в мае, июне и июле. Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ по добыче в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки и 1,475 млн баррелей в сутки в июле. Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года.

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Версия на английском языке Kazakhstan exceeds OPEC+ cap on oil production in March

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