О нас
Report Georgia
Аудио новости

Казахстан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%

Казахстан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 96% По итогам 2020 года, согласно предварительным данным, в стране было добыто 85,6 млн тонн нефти и конденсата
Энергетика
11 января 2021 г. 09:27
Казахстан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%

Казахстан по итогам декабря на 96% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +, предусматривающей сокращение добычи нефти.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана в понедельник.

"Выполнение обязательств по соглашению ОПЕК+ [в декабре] составило 96%", - говорится в ответе министерства на запрос. В ведомстве также уточнили, что в декабре 2020 года, согласно предварительным официальным данным, в республике было добыто 6,3 млн тонн нефти без учета конденсата.

Как рассказали в пресс-службе, по итогам 2020 года, согласно предварительным данным, в стране было добыто 85,6 млн тонн нефти и конденсата. "Пересмотр прогноза по добыче нефти в 2021 году в Казахстане планируется на ежемесячной основе в соответствии с договоренностями ОПЕК+", - пояснили в Минэнерго. Отвечая на вопрос, какова позиция страны по дальнейшему соблюдению соглашения ОПЕК+ в феврале, в ведомстве подчеркнули, что Казахстан планирует соблюдать свои обязательства в рамках договоренностей.

Напомним, что 3 декабря страны ОПЕК+ на заседании министерской конференции приняли решение повысить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран - участниц ОПЕК+ в январе составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня. Для Казахстана уровень обязательств по добыче нефти в январе 2021 года составляет 1,417 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi