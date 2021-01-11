Казахстан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%

По итогам 2020 года, согласно предварительным данным, в стране было добыто 85,6 млн тонн нефти и конденсата

Казахстан по итогам декабря на 96% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +, предусматривающей сокращение добычи нефти.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана в понедельник.

"Выполнение обязательств по соглашению ОПЕК+ [в декабре] составило 96%", - говорится в ответе министерства на запрос. В ведомстве также уточнили, что в декабре 2020 года, согласно предварительным официальным данным, в республике было добыто 6,3 млн тонн нефти без учета конденсата.

Как рассказали в пресс-службе, по итогам 2020 года, согласно предварительным данным, в стране было добыто 85,6 млн тонн нефти и конденсата. "Пересмотр прогноза по добыче нефти в 2021 году в Казахстане планируется на ежемесячной основе в соответствии с договоренностями ОПЕК+", - пояснили в Минэнерго. Отвечая на вопрос, какова позиция страны по дальнейшему соблюдению соглашения ОПЕК+ в феврале, в ведомстве подчеркнули, что Казахстан планирует соблюдать свои обязательства в рамках договоренностей.

Напомним, что 3 декабря страны ОПЕК+ на заседании министерской конференции приняли решение повысить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран - участниц ОПЕК+ в январе составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня. Для Казахстана уровень обязательств по добыче нефти в январе 2021 года составляет 1,417 млн баррелей в сутки.