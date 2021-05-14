О нас
Report Georgia
Аудио новости

Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+

Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+ Суточная добыча нефти в Казахстане согласно предварительным данным в апреле составила 1,483 млн баррелей в сутки
Энергетика
14 мая 2021 г. 15:21
Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+

Казахстан в апреле незначительно превысил добычу нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+, обещает в дальнейшем компенсировать превышение.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

"Согласно предварительным данным в апреле в Казахстане было добыто 7 млн тонн нефти и газоконденсата. Суточная добыча нефти в Казахстане согласно предварительным данным в апреле составила 1,483 млн баррелей в сутки. Отклонение от обязательств будет компенсировано в дальнейшем с учетом капитального ремонта по крупным проектам в летний период", - говорится в информации.

Как отмечается в сообщении, Казахстан планирует соблюдать обязательства по Соглашению ОПЕК+.

Ранее Минэнерго республики заявляло, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в апреле составят 1,457 млн баррелей в сутки. Таким образом, превышение составило 1,8%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakhstan exceeds oil production by 1.8% as part of OPEC+ deal

Новости партнеров

Самое важное

На освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей
ФотоНа освобожденных территориях введены в эксплуатацию 20 воинских частей
14 мая 2021 г. 12:51
Министр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
ФотоМинистр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
14 мая 2021 г. 10:29
Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
ФотоМузыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше завершился гала-концертом
13 мая 2021 г. 19:15
Скончался генерал-полковник в отставке
Скончался генерал-полковник в отставке
13 мая 2021 г. 13:25
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
13 мая 2021 г. 12:37
В Шуше совершен праздничный намаз
В Шуше совершен праздничный намаз
13 мая 2021 г. 09:46
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"
12 мая 2021 г. 11:21
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
12 мая 2021 г. 10:55
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
11 мая 2021 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
11 мая 2021 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi