Казахстан в апреле превысил добычу нефти на 1,8% в рамках сделки ОПЕК+

Суточная добыча нефти в Казахстане согласно предварительным данным в апреле составила 1,483 млн баррелей в сутки

Казахстан в апреле незначительно превысил добычу нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+, обещает в дальнейшем компенсировать превышение.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

"Согласно предварительным данным в апреле в Казахстане было добыто 7 млн тонн нефти и газоконденсата. Суточная добыча нефти в Казахстане согласно предварительным данным в апреле составила 1,483 млн баррелей в сутки. Отклонение от обязательств будет компенсировано в дальнейшем с учетом капитального ремонта по крупным проектам в летний период", - говорится в информации.

Как отмечается в сообщении, Казахстан планирует соблюдать обязательства по Соглашению ОПЕК+.

Ранее Минэнерго республики заявляло, что обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в апреле составят 1,457 млн баррелей в сутки. Таким образом, превышение составило 1,8%.

