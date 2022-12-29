Казахстан в 2023 году планирует поставлять ФРГ нефть через трубопровод "Дружба"

"Транснефть" получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на весь 2023 год.

"Транснефть" получила заявку от "Казтрансойла" на резерв допмощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на весь 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, заявка требует утверждения в Минэнерго РФ, при этом от казахских грузоотправителей заявок пока нет.

"Нам пришла заявка от "Казтрансойла" на резервирование дополнительных мощностей "Дружбы" под ФРГ в объеме 1,2 млн тонн по году, из них 300 тыс. - на первый квартал. В действующем графике на январь, если мы говорим про северную ветку, Германии нет, есть только заявка на Польшу объемом 500 тыс. тонн для российской нефти", - сказал Демин.

Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов.

Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.

Ранее сообщалось, что нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.