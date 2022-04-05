Казахстан увеличивает среднегодовую цену на нефть

В госбюджете Казахстана на 2022 год среднегодовая цена на нефть будет увеличена с 60 до 90 долларов США за баррель.

В госбюджете Казахстана на 2022 год среднегодовая цена на нефть будет увеличена с 60 до 90 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании правительства.

Прогнозную стоимость нефти пересмотрят в весенних поправках в республиканский бюджет.

"Прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти. С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП составил 3,5% по итогам января-февраля. На фоне обострения геополитической ситуации, по оценке международных финансовых организаций, из-за ухудшения внешнеэкономического фона ожидается ухудшение перспектив роста ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2 до 3,6%", - сказал министр.

Средняя цена на нефть с начала года составила 98 долларов США за баррель. При этом прогнозы международных финансовых организаций на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов до 105 долларов США за баррель.

"В этой связи, при уточнении макропоказателей, среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель, что на 30 долларов США выше ранее одобренного", - сказал А.Куантыров.

Столько же баррель нефти стоил десять лет назад, в 2012 году.

"Основное увеличение по доходам ожидается по экспортной таможенной пошлине на нефть (на 597 млрд тенге) за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу (на 343 млрд тенге) за счет увеличения макроэкономических показателей", - сказал А. Куантыров.

Он отметил, что в целом пересмотр курса национальной валюты и цены на нефть в сторону увеличения положительно повлиял на параметры Национального фонда. Объем поступлений от нефтяного сектора прогнозируется с увеличением до 4 трлн 833 млрд тенге, или на 1 трлн 431 млрд тенге.

С учетом дополнительного объема гарантированных трансфертов чистые поступления в Национальный фонд составят 245 млрд тенге (445 млрд тенге).