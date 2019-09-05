Казахстан объявил объем инвестиций в нефтегазовую отрасль страны в среднесрочный период

В среднесрочный период в нефтегазовой отрасли Казахстана будут реализованы проекты с общим объемом инвестиций в 75 млрд долларов США, что позволит до 2025 года довести объемы добычи нефти до 105 млн тонн.

В инновационное обновление нефтеперерабатывающих заводов привлечено порядка 6 млрд долларов инвестиций. Внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами высоких экологических стандартов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на праздничной церемонии, приуроченной к 120-летию казахстанской нефти в Атырау.

«С 2016 года введены первые проекты нефтегазохимии: производство ароматических углеводородов в Атырау, полипропилена в Павлодаре, битумный завод в Актау. Таким образом, задан темп роста на долгосрочную перспективу. Сегодня нефтегазовая отрасль показывает устойчивую динамику развития. В добывающем секторе по итогам восьми месяцев т.г. объем добычи нефти составил 59,8 млн тонн, исполнение к плану 101,5% (99,6% к аналогичному периоду 2018 года). В том числе по трем крупным проектам – 36 млн тонн, в т.ч. на Кашагане – 8,6 млн тонн (103% к аналогичному периоду 2018 года, 106,2% к плану), Тенгизе – 19,5 млн тонн (102,6% к аналогичному периоду 2018 года, 101,2% к плану), Карачаганаке – 7,9 млн тонн (95,2% к аналогичному периоду 2018 года, 101,5% к плану)», – сообщил министр.

Набранный темп добычи нефти позволяет перевыполнить годовой план в объеме 89 млн тонн. В секторе производства нефтепродуктов благодаря модернизации нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощность и глубину переработки нефти. За восемь месяцев текущего года объем переработки нефти составил 11,2 млн тонн с ростом к прошлогоднему периоду на 6%. Производство нефтепродуктов выросло по бензинам на 14,3%, дизтопливу – на 9,6%, авиатопливу – на 212%.