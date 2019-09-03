Казахстан обсуждает с Chevron расширение "Тенгизшевройл"

Правительство Казахстана и компания Chevron обсуждают проект будущего расширения "Тенгизшевройл" (ТШО) стоимостью 36,8 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи были обсуждены на встрече премьер-министра Аскара Мамина и председателя совета директоров компании Chevron Майкла Уирта.

Отмечается, что после завершения проекта в 2022 году добычу ТШО увеличится на 12 млн тонн в год и в результате составит около 39 млн тонн ежегодно.

Chevron является участником ТОО "Тенгизшевройл" (доля участия 50%). Участниками ТОО также являются ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%).

Компания работает с 1993 года. "Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. В 2017 году компания добыла 28,7 млн тонн нефти (229 млн баррелей).

Chevron также является участником консорциума KPO, разрабатывающего месторождение Карачаганак. Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум KPO в составе Shell (29,25%) (через 100% аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).



