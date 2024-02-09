Казахстан увеличил транспортировку нефти из порта Актау в Азербайджан

В январе объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 60 тыс. тонн, составив 116 тыс. тонн.

В январе объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 60 тыс. тонн, составив 116 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу "КазТрансОйла", в январе общий объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау для экспорта составил 287 тыс. тонн, что на 76 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 171 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 17 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным показателем за январь 2023 года, пояснили в компании.

Напомним, в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением "КазМунайГаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан".

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что в нефтяной отрасли продолжается реализация крупных проектов расширения на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК была увеличена с 54 млн до 72,5 млн тонн в год. При этом произведены первые поставки нефти по Транскаспийскому маршруту, которые будут увеличены до 3 млн тонн в течение двух лет.