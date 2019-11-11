Казахстан увеличил добычу нефти в 2019 году

По итогам 10 месяцев 2019 года, объем добычи нефти в Казахстане составил 74,8 млн тонн, или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Добыча нефти на трех крупных нефтегазовых проектах страны составила: на Кашагане – 11,5 млн тонн, Тенгизе – 24,6 млн тонн, Карачаганаке – 9,1 млн тонн.

"В текущем году на трех проектах были успешно произведены капитальные ремонты с полным остановом основного производства: на Кашагане проведены с 14.04.2019 по 19.05.2019, капремонт завершен раньше срока на 15 дней; на Тенгизе с 01.08.2019 по 12.09.2019, капремонт завершен раньше срока на 3 дня; на Карачаганаке ремонты проведены с 15.09.2019 по 13.10.2019", - указывается в сообщении ведомства.

Несмотря на остановку основного производства, ожидаемый объем добычи на конец года увеличен: с 13,5 млн тонн до 14,5 млн тонн на Кашагане, с 29 млн тонн до 29,6 млн на Тенгизе, с 11 млн тонн до 11,2 млн тонн на Карачаганаке.

С учетом роста темпов добычи Минэнерго повысило прогноз годовой добычи по стране до 90,5 млн тонн, это превысит добычу 2018 года (90,4 млн тонн).