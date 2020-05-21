Казахстан увеличил добычу нефти

В январе-апреле 2020 года объем добытой нефти в Казахстане составил 26,96 млн тонн, рост за год — 6,4%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в денежном выражении нефтедобыча составила 2,9 трлн тенге (свыше 7 млрд долларов США).

Два ключевых нефтедобывающих региона страны — Атырауская и Мангистауская области. Так, на Атыраускую область в отчетном периоде пришлось 66,2% добычи. Крупные добытчики в регионе — филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (месторождение Кашаган), ТОО «Тенгизшевройл» (месторождение Тенгиз), АО «Эмбамунайгаз». Ещё 21,8% добытой нефти пришлось на Мангистаускую область; здесь работают АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай», и т. д.

В Казахстане ожидается сокращение добычи нефти, сообщает минэнерго РК.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения по сделке о сокращении объемов добычи для восстановления стабильности на мировом нефтяном рынке и благоприятных цен на нефть. В мае-июне 2020 года страны сократят суммарную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, или на 23% относительно исходного уровня, затем, в июле-декабре это ограничение будет смягчено до 7,7 млн баррелей в сутки, или 18%, а в период с января 2021-го до апреля 2022 года уровень ограничений составит 5,8 млн баррелей в сутки, или 14% от базового уровня.

Объем обязательств Казахстана в этом соглашении составляет 390 тыс. баррелей в сутки. После достижения соглашения цены на черное золото пошли в рост и сейчас стабильны. Brent торгуется около 35 долларов США за баррель.

За I квартал 2020 года Казахстан экспортировал 18,3 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 8,8 млрд долларов США, годовой рост составил 13,8% в натуральном выражении, и 18,5% — в стоимостном. Основными импортерами казахстанской сырой нефти стали Италия (5,1 млн тонн на сумму 2,5 млрд долларов США), Нидерланды (2 млн тонн на сумму 934,4 млн долларов США) и Индия (1,54 млн тонн на сумму 770,4 млн долларов США). В страны СНГ было экспортировано 87,4 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 38,9 млн долларов США.