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Казахстан утвердил дорожную карту развития нефтегазохимической отрасли до 2031 года

Казахстан утвердил дорожную карту развития нефтегазохимической отрасли до 2031 года Правительство Казахстана утвердило "Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы", разработанную министерством энергетики страны.
Энергетика
14 октября 2024 г. 10:04
Казахстан утвердил дорожную карту развития нефтегазохимической отрасли до 2031 года

Правительство Казахстана утвердило "Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы", разработанную министерством энергетики страны.

Как сообщает Report cо ссылкой на Минэнерго, дорожная карта включает в себя мероприятия от обеспечения сырьем до выпуска конечной продукции.

Цель документа - развить нефтегазохимическую отрасль и содействовать реализации проектов в данной сфере.

В рамках исполнения положений дорожной карты предусмотрено:

увеличение объема производства нефтегазохимической продукции с 357,8 тыс. тонн в 2023 году до 1,8 млн тонн к 2030 году;

обеспечение реализуемых и новых проектов в нефтегазохимии необходимым сырьем;

реализация шести проектов с привлечением инвестиций на сумму 14,7 млрд долларов США, созданием порядка 3,5 тыс. постоянных и 16 тыс. временных рабочих мест;

строительство необходимой инфраструктуры на территории СЭЗ "НИНТ" для проектов нефтегазохимии, обеспечение рынков сбыта и стимулирование внутреннего потребления продукции нефтегазохимической отрасли;

создание условий для развития отрасли за счет совершенствования научной базы, человеческого капитала, а также принятия соответствующих нормативно-правовых и технических документов.

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