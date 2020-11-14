Казахстан сократил добычу нефти на 6%

Добыча природного газа в январе-октябре 2020 года увеличилась на 5,5% в годовом исчислении

В Казахстане в январе-октябре 2020 года добыто 61 млн 221,1 тыс. тонн сырой нефти и 10 млн 407,2 тыс. тонн газоконденсата, что соответственно на 6% меньше и на 7,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Как передает Reprt со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

В отчетном периоде в республике было добыто 18,969 млрд кубометров природного газа в газообразном состоянии (больше на 5,5%). Добыча нефтяного попутного газа в отчетном периоде составила 26,915 млрд кубометров (меньше на 4,9%).