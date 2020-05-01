Казахстан снизит добычу нефти на гигантских и крупных месторождениях

В рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона бареллей в сутки на два месяца, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба минэнерго в пятницу.

В сообщении отмечается, что из-за наличия значительного профицита запасов нефти на фоне снижения спроса на нефть в мире и в Казахстане возникает риск полного затоваривания нефтехранилищ во II квартале текущего года и аварийных остановок казахстанских месторождений. В связи с этим министерством разработан проект постановления правительства «О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов» с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь.

"Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категориям средних, крупных и гигантских. В указанный перечень недр не вошли малые и мелкие месторождения, по которым ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов. Данное постановление предусматривает недискриминационный подход ко всем добывающим компаниям с учетом обеспечения потребности внутреннего рынка Казахстана в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти, как для крупных проектов, так и для старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи", - сообщает Минэнерго.