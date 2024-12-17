Казахстан снизил прогноз добычи нефти по итогам 2024 года

Минэнерго Казахстана пересмотрело прогноз добычи нефти по итогам 2024 года в сторону снижения с ранее предполагаемого уровня в 88,4 млн тонн.

Минэнерго Казахстана пересмотрело прогноз добычи нефти по итогам 2024 года в сторону снижения с ранее предполагаемого уровня в 88,4 млн тонн.

Как сообщает казахстанской бюро Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиев.

"Добыча нефти по итогам 2024 года составит 87,8 млн тонн. Снижение прогноза обусловлено рядом факторов", - заявил министр, выступая на заседании правительства 17 декабря.

Он сообщил, что за 11 месяцев 2024 года в стране было добыто 80,5 млн тонн нефти с конденсатом (снижение на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на Тенгизе за указанный период добыто 25,9 млн. тонн нефти (снижение на 2,1%), на Кашагане - 15,8 млн. тонн (снижение на 7,2%).

"За отчетный период Казахстан экспортировал 63,2 млн тонн нефти, или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года", - уточнил Саткалиев. Таким образом, снижение по сравнению с январем-ноябрем 2023 года составило 1,7%.

Министр добавил, что добыта газа в Казахстане в январе-ноябре 2024 года составила 53,8 млрд кубометров (рост на 0,2%). За отчетный период экспорт товарного газа составил 5,4 млрд. кубометров (рост на 1,9% ), объем внутреннего потребления - 18,2 млрд кубометров (рост на 9%) .