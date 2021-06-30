Казахстан считает возможным осторожное увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+

Первые поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь могут начаться не раньше осени

Власти Казахстана считают возможным осторожное увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

"Мы считаем, что осторожное увеличение объемов [добычи] нефти имеет место быть. Мы видим процесс вакцинации во всем мире, и она дает свои плоды - открываются предприятия, усиливается экономическая активность", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составляли 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Согласно договоренностям ОПЕК+, в мае, июне и июле республика продолжает увеличение добычи нефти в рамках соглашения. Обязательства для Казахстана в мае составили 1,463 млн баррелей, в июне - 1,469 млн баррелей, в июле - 1,475 млн баррелей в сутки.

Поставки в Беларусь

Первые поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь могут начаться не раньше осени текущего года, когда межправительственное соглашение ратифицирует казахстанский парламент.

"Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение. После ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь, там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы нефтепродуктов. <...> Сегодня было закрытие седьмой сессии парламента Казахстана. Осенью, когда парламент возобновит свою работу, мы внесем этот документ на ратификацию парламентом", - сказал Ногаев, отвечая на вопрос о сроках поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Ногаев отметил, что они могут начаться не раньше осени.

Экспорт на Украину

Казахстанские недропользователи вправе сами определять необходимость поставок нефти и урана на Украину, заявил Ногаев. "Это прерогатива каждого отправителя и недропользователя. Если недропользователь считает экономически выгодными и необходимыми поставки на Украину или в другие страны, то он сам решает", - сказал глава Минэнерго, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

При этом Ногаев напомнил, что при поставке по системе трубопроводов Атырау - Самара и дальше по системе трубопроводов компании "Транснефть" необходимо согласование с российской стороной. "Если [у недропользователей] есть такое желание, мы не возражаем", - добавил он.