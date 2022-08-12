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Казахстан с сентября может начать отправку нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Казахстан с сентября может начать отправку нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан С сентября Казахстан планирует продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, поскольку страна ищет альтернативы маршруту, который Россия угрожала закрыть.
Энергетика
12 августа 2022 г. 10:51
Казахстан с сентября может начать отправку нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

С сентября Казахстан планирует продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, поскольку страна стремится диверсифицировать маршруты вывоза своей нефти и ищет альтернативные маршруты.

Как передает Report, об этом сообщила Reuters.

По сообщению, экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок, или примерно 1,4 млн баррелей в сутки.

Казахстанская государственная нефтяная компания "Казмунайгаз" (КМГ) находится на завершающей стадии переговоров с торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) о возможности на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий средиземноморский порт Джейхан.

Окончательный контракт может быть подписан в конце августа, а потоки казахстанской нефти могут быть направлены по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через месяц, говорится в информации.

Еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут с 2023 года транспортироваться по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.

В сочетании с потоками БТД общий объем казахстанской нефти будет чуть более 100 000 баррелей в сутки, или 8% от экспорта по нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) из Казахстана в российский порт Новороссийск.

По утверждению агентства, маркетинговое подразделение совместного предприятия "Тенгизшевройл" (ТШО), возглавляемое американской нефтяной компанией Chevron отдельно ведет переговоры об экспорте по трубопроводу и железной дороге.

Трубопровод БТД также может быть вариантом для ТШО, но экспорта может начаться не раньше шести месяцев.

ТШО уже начал перенаправлять небольшой объем нефти по железной дороге в грузинский порт Батуми в апреле, когда из-за урагана часть терминала КТК вышла из строя.

По сообщению, ТШО заказывает больше железнодорожных перевозок, и они могут увеличиться в сентябре или октябре.

Напомним, что в течение 20 лет казахстанская нефть поставлялась по трубопроводу КТК в российский черноморский порт Новороссийск, обеспечивающий выход на мировой рынок.

В июле российский суд пригрозил закрыть КТК, в результате чего правительство Казахстана и крупные иностранные производители в качестве меры предосторожности заключили контракты с другими транзитерами.

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Версия на английском языке Kazakhstan to start oil sales via Azerbaijan's BTC pipeline next month 
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan sentyabrda BTC ilə neft satışına başlaya bilər

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