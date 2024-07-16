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Казахстан реализует проекты по газохимии на 2,7 млрд долларов

Казахстан реализует проекты по газохимии на 2,7 млрд долларов В Казахстане планируется реализация проектов по производству карбамида и аммиака стоимостью 2,7 млрд долларов.
Энергетика
16 июля 2024 г. 10:37
Казахстан реализует проекты по газохимии на 2,7 млрд долларов

В Казахстане планируется реализация проектов по производству карбамида и аммиака стоимостью 2,7 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на заседании правительства Казахстана сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, в ближайшее время планируется извлечь все необходимые фракции из товарного газа месторождения "Тенгиз", который позволит реализовать крупнейший проект "Полиэтилен".

"В дальнейшем важным вопросом является извлечение необходимых фракций с Кашаганского месторождения, что позволит привлечь новые инвестиции в нефтегазохимические проекты", - сообщил он.

Отличительным свойством газа с крупных отечественных месторождений, добавил он, является высокое содержание "жирных" фракций, необходимых для нефтегазохимической отрасли.

Также прорабатывается вопрос реализации проекта по производству бутадиена, на который планируется поставка сырья – бутана с Тенгизского месторождения.

"Стоимость проекта составит 1,4 млрд долларов, будет создано 750 постоянных рабочих мест, в смежных отраслях - до 7 500 рабочих мест", - заключил Саткалиев.

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Версия на английском языке Kazakhstan embarks on $2.7 billion gas chemistry projects

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