Казахстан реализует проекты по газохимии на 2,7 млрд долларов

В Казахстане планируется реализация проектов по производству карбамида и аммиака стоимостью 2,7 млрд долларов.

В Казахстане планируется реализация проектов по производству карбамида и аммиака стоимостью 2,7 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на заседании правительства Казахстана сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, в ближайшее время планируется извлечь все необходимые фракции из товарного газа месторождения "Тенгиз", который позволит реализовать крупнейший проект "Полиэтилен".

"В дальнейшем важным вопросом является извлечение необходимых фракций с Кашаганского месторождения, что позволит привлечь новые инвестиции в нефтегазохимические проекты", - сообщил он.

Отличительным свойством газа с крупных отечественных месторождений, добавил он, является высокое содержание "жирных" фракций, необходимых для нефтегазохимической отрасли.

Также прорабатывается вопрос реализации проекта по производству бутадиена, на который планируется поставка сырья – бутана с Тенгизского месторождения.

"Стоимость проекта составит 1,4 млрд долларов, будет создано 750 постоянных рабочих мест, в смежных отраслях - до 7 500 рабочих мест", - заключил Саткалиев.