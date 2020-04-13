Казахстан разрабатывает сценарий сокращения добычи нефти

Казахстан сократит добычу нефти на 390 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на «Казинформ», такие обязательства сроком на два месяца страна взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+.

"12 апреля, в ходе министерского вебинара стран - участников соглашения ОПЕК+ был достигнут консенсус в соглашении о коллективном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+, а также странами, не входящими в ОПЕК+, на 9,7 млн баррелей в сутки. Это безусловно одно из самых больших коллективных сокращений добычи нефти в истории мировой нефтяной индустрии.

Такое решение продиктовано в первую очередь непростой ситуацией, сложившейся не только на нефтяном рынке, но и во всем мире», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнергетики РК.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса, во всех странах резко упал спрос на нефть, так что предложение секретариата ОПЕК о коллективном сокращении добычи выглядит разумным и своевременным.

«В случае, если бы сделка ОПЕК+ не была бы заключена, нефтедобывающие страны в любом случае бы пришли к сокращению добычи, так как перед всеми игроками рынка стоит проблема затоваривания складов и хранилищ, а также отсутствия спроса, так как сейчас в мире наблюдается переизбыток нефти. Благодаря сделке ОПЕК+, сокращение добычи будет коллективным, контролируемым и даст позитивный импульс рынку, что по мнению экспертов благоприятно повлияет на рост цен на нефть, а также решит проблему затоваривания», - добавили в пресс-службе.

Министерством энергетики в данный момент разрабатывается сценарий сокращения добычи нефти.