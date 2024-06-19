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Казахстан проведет первую конференцию по декарбонизации нефтегазовой отрасли

Казахстан проведет первую конференцию по декарбонизации нефтегазовой отрасли В Казахстане 21 июня состоится первая конференция «Декарбонизация нефтегазовой отрасли: перспективы и текущие вопросы развития».
Энергетика
19 июня 2024 г. 11:03
Казахстан проведет первую конференцию по декарбонизации нефтегазовой отрасли

В Казахстане 21 июня состоится первая конференция «Декарбонизация нефтегазовой отрасли: перспективы и текущие вопросы развития».

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию нефтегазового совета PetroCouncil, являющегося организатором мероприятия совместно с Bureau Veritas.

"Конференция состоится в Актау. В ее работе примут участие руководители министерств экологии и природных ресурсов, энергетики Казахстана, акимата Мангистауской области, руководители и представители крупных нефтегазовых операторов, транснациональных и нефтесервисных компаний и ассоциаций", - говорится в информации.

Участники конференции обсудят актуальные проблемы глобального энергетического перехода, основанного на принципах декарбонизации. В частности, будут обсуждены вопросы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), топлива с низким уровнем углерода, технологии улавливания углерода, технологии обнаружения метана и наилучшая доступная технология при сокращении факельного сжигания.

Также будут рассмотрены системы управления энергоэффективностью и энергоменеджмента, цифровизации и электрификации.

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