Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+ в мае-июле

Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в мае и июне на 350 тыс. баррелей в сутки

Казахстан нарастит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в мае, июне и июле.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в четверг по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

"Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в мае составят 1,463 млн баррелей в сутки, в июне - 1,469 млн баррелей в сутки, и 1,475 млн баррелей в сутки в июле", - говорится в сообщении.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки или минус 15% базового уровня 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года.

Страны ОПЕК+ в мае и июне увеличат добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

"По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК + в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - на 350 тыс. баррелей в сутки, в июле - на 450 тыс. баррелей в сутки", - отмечается в сообщении.