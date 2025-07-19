Казахстан продолжает переговоры с Россией по строительству трех ТЭЦ

Казахстан продолжает переговоры с Россией по вопросу финансирования строительства трех теплоэлектроцентралей на севере республики несмотря на то, что одну из них казахстанская сторона начала строить самостоятельно.

Казахстан продолжает переговоры с Россией по вопросу финансирования строительства трех теплоэлектроцентралей на севере республики несмотря на то, что одну из них казахстанская сторона начала строить самостоятельно.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Минэнерго Казахстана.

В ведомстве напомнили, что соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске было подписано в 2024 году, казахстанская сторона проводит процедуру ратификации документа в парламенте.

"Соглашением предусмотрено предоставление казахстанской стороне льготного (субсидированного) экспортного кредита от российской стороны. При этом диалог с российскими партнерами по окончательному согласованию финансовых условий продолжается. Вместе с тем, учитывая стратегическую важность проектов и недопустимость задержек, по ТЭЦ в городе Кокшетау уже начаты работы силами АО "Самрук-Энерго", - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в случае отсутствия ответа российской стороны по вопросу финансирования, министерством будет рассмотрен вопрос самостоятельной реализации данных проектов из альтернативных источников финансирования. При этом будут учитываться национальные интересы страны, подчеркнули в Минэнерго Казахстана.