Казахстан продолжает переговоры по транспортировке нефти с Азербайджаном

Казахстанская нефтегазовая компания "КазМунайГаз" продолжает переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о реализации вариантов транспортировки нефти.

Казахстанская нефтегазовая компания "КазМунайГаз" продолжает переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) о реализации вариантов транспортировки нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"В рамках дальнейшей диверсификации путей экспорта казахстанской нефти и развития Транскаспийского международного транспортного маршрута министерством энергетики и АО "НК КазМунайГаз" были начаты переговорные процессы c азербайджанской стороной по вопросам транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана", - заявили в Минэнерго Казахстана.

По информации, в настоящее время "КазМунайГаз" продолжает вести обсуждения с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR и с казахстанскими нефтедобывающими компаниями по различным вариантам транспортировки нефти.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков говорил, что через Азербайджан рассматривается возможность транспортировки лишь небольшого объема нефти: "Вопрос отгрузки какого-то объема нефти через Каспий на Азербайджан - это вопрос технический и вопрос стоит не о каких-то огромных объемах отгрузки, а о части избыточных объемов, которые у нас могут появиться в результате увеличения объемов добычи нефти", - уточнял министр.

Как сообщалось, в начале июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.