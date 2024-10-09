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Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода Казахстан для обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок продлевает еще на полгода запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.
Энергетика
9 октября 2024 г. 14:36
Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Казахстан для обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок продлевает еще на полгода запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Минэнерго.

Соответствующий проект Приказа размещен на правительственном портале «Открытые НПА».

"!Исключения будут применятся лишь в нескольких случаях: вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан; перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами страны", - пояснили в Минэнерго .

Запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа был введен 2 мая 2024 года и будет продлен еще на 6 месяцев с 14 ноября 2024 года.

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