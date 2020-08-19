Казахстан примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+

Заседание комитета JMMC ОПЕК+ состоится 19 августа в режиме видеоконференции

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев примет участие в очередном заседании Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ 19 августа.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщалось, заседание комитета JMMC ОПЕК+ состоится 19 августа в режиме видеоконференции.

На встрече будет обсуждаться ситуация на рынке нефти.

Отметим, что в этом месяце Организация стран-экспортеров нефти, где наибольший вес имеет Саудовская Аравия, ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть. Это связано с тем, что транспортное сообщение после пика пандемии, или первой волны, если предполагать, что будет вторая, восстанавливается не быстро, как хотелось бы. Весной после обвала нефтяных цен страны ОПЕК, а также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика и Малайзия договорились сократить добычу сырья, после этого нефтяные котировки выросли. Выше цены – больше поступает доходов в бюджеты нефтедобывающих стран, но есть нюанс, говорят эксперты.

Как отмечает Deutsche Welle, 40 долларов США за баррель – это примерно себестоимость американской сланцевой нефти, производителей которой Россия и Саудовская Аравия, по одной из версий, весной пытались разорить, но не вышло. Как только цена будет подниматься выше отметки в 40 долларов США, в Штатах будет расти добыча, и соглашение ОПЕК+ уже будет меньше влиять на рынок.