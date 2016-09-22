Казахстан предлагает SOCAR принять участие в проекте "Евразия"

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Казахстанская сторона предложила Азербайджану рассмотреть возможность участия Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в "Международном проекте региональных геолого-геофизических исследований в Прикаспийской впадине "Евразия".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, это отмечается в протоколе 13-го заседания казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, согласно протоколу, стороны договорились изучить возможности сторон для реализации совместных энергетических проектов, расширить сотрудничество в области доставки нефти и нефтепродуктов, направленное на диверсификацию маршрутов из Каспийского региона на мировые и европейские рынки, изучить возможности транспортировки через "Батумский нефтяной терминал" сжиженного углеводородного газа азербайджанского происхождения.

Напомним, что президенты РФ и Казахстана в сентябре 2014 года запустили совместный проект "Евразия", в рамках которого предполагается осуществить бурение сверхглубокой скважины глубиной 15 км. В результате бурения планируется обнаружить залежи углеводородов на глубине приблизительно 7-9 км в районе Прикаспийской впадины. Планировалось, что реализация проекта начнется с 2016 года. Он рассчитан на 6 лет и оценивается примерно в 523 млн долларов. Интерес к участию в проекте проявили такие компании, как "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Shell, Chevron, а также китайская нефтегазовая компания CNPC.