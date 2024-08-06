О нас

Казахстан предлагает Азербайджану и странам ЦА изучить возможность совместной реализации газовых проектов

Казахстан предлагает Азербайджану и странам ЦА изучить возможность совместной реализации газовых проектов Казахстан выступает за расширение сотрудничества в газовой сфере с Азербайджаном и другими странами центрально-азиатского региона.
Энергетика
6 августа 2024 г. 14:59
Казахстан предлагает Азербайджану и странам ЦА изучить возможность совместной реализации газовых проектов

Казахстан выступает за расширение сотрудничества в газовой сфере с Азербайджаном и другими странами центрально-азиатского региона.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики РК, об этом глава ведомства Алмасадам Саткалиев заявил сегодня в Астане.

Глава Минэнерго РК, выступая в ходе первой встречи министров энергетики государств Центральной Азии напомнил, что в настоящее время Казахстан начинает реализацию глобального проекта в области развития и передачи зеленой энергии с Азербайджаном и Узбекистаном.

Кроме того, добавил он, страна также ведет активные обсуждения по строительству крупномасштабной гидроэлектростанции Камбаратинская ГЭС-1 с Кыргызсстаном и Узбекистаном.

«В этой связи предлагаю рассмотреть возможность реализации подобных проектов с государствами региона, в частности в газовой отрасли», - предложил он.

По его словам, сегодня среди вызовов, с которыми сталкиваются страны ЦА, являются глобальное нарушение стабильности поставок энергетических ресурсов, колебания цен на нефть и газ и другие факторы.

«Для обеспечения надежности поставок энергии необходимо разрабатывать механизмы для прогнозирования и управления этими вызовами, а также укреплять сотрудничество между нашими странами», - предложил А.Саткалиев.

Также он призвал коллег активизировать работу по укреплению сотрудничества посредством расширения возможностей для торговли энергоресурсами, а также наладить развитие низкоуглеродного направления, достижение углеродной нейтральности и поэтапного энергетического перехода.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kazakhstan invites Azerbaijan, Central Asian countries to study possibility of joint implementation of gas projects
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Azərbaycana birgə qaz layihələrinin həyata keçirilməsi imkanlarını araşdırmağı təklif edir

Другие новости из категории

Baku Drilling School проведет тренинги для повышения квалификации специалистов BP
Baku Drilling School проведет тренинги для повышения квалификации специалистов BP
6 августа 2024 г. 15:17
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Госнефтефонд назвал доходы от разработки Шахдениз
Госнефтефонд назвал доходы от разработки "Шахдениз"
6 августа 2024 г. 14:12
ГНФАР назвал доходы с АЧГ в этом году
ГНФАР назвал доходы с АЧГ в этом году
6 августа 2024 г. 13:58
ADNOC договорилась с Osaka Gas о поставках низкоуглеродного СПГ
ADNOC договорилась с Osaka Gas о поставках низкоуглеродного СПГ
6 августа 2024 г. 11:25
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 80 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 80 долларов
6 августа 2024 г. 10:59
SOCAR присоединился к программе Партнерство по нефтегазовому метану
SOCAR присоединился к программе "Партнерство по нефтегазовому метану"
6 августа 2024 г. 10:08
В четырех селах Масаллы завтра будет прекращена подача газа
В четырех селах Масаллы завтра будет прекращена подача газа
5 августа 2024 г. 19:16
Румыния и Сербия подписали меморандум о строительстве газового интерконнектора
Румыния и Сербия подписали меморандум о строительстве газового интерконнектора
5 августа 2024 г. 17:48
ТАР назвал объемы поставок газа в Грецию и Италию
ТАР назвал объемы поставок газа в Грецию и Италию
5 августа 2024 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi