Казахстан предлагает Азербайджану и странам ЦА изучить возможность совместной реализации газовых проектов

Казахстан выступает за расширение сотрудничества в газовой сфере с Азербайджаном и другими странами центрально-азиатского региона.

Казахстан выступает за расширение сотрудничества в газовой сфере с Азербайджаном и другими странами центрально-азиатского региона.

Как передает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики РК, об этом глава ведомства Алмасадам Саткалиев заявил сегодня в Астане.

Глава Минэнерго РК, выступая в ходе первой встречи министров энергетики государств Центральной Азии напомнил, что в настоящее время Казахстан начинает реализацию глобального проекта в области развития и передачи зеленой энергии с Азербайджаном и Узбекистаном.

Кроме того, добавил он, страна также ведет активные обсуждения по строительству крупномасштабной гидроэлектростанции Камбаратинская ГЭС-1 с Кыргызсстаном и Узбекистаном.

«В этой связи предлагаю рассмотреть возможность реализации подобных проектов с государствами региона, в частности в газовой отрасли», - предложил он.

По его словам, сегодня среди вызовов, с которыми сталкиваются страны ЦА, являются глобальное нарушение стабильности поставок энергетических ресурсов, колебания цен на нефть и газ и другие факторы.

«Для обеспечения надежности поставок энергии необходимо разрабатывать механизмы для прогнозирования и управления этими вызовами, а также укреплять сотрудничество между нашими странами», - предложил А.Саткалиев.

Также он призвал коллег активизировать работу по укреплению сотрудничества посредством расширения возможностей для торговли энергоресурсами, а также наладить развитие низкоуглеродного направления, достижение углеродной нейтральности и поэтапного энергетического перехода.