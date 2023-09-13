Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023 год

Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, из-за последствий энергоаварии на западе республики.

Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, из-за последствий энергоаварии на западе республики.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго страны.

"По причине ограничения подачи электричества Мангистауской области, в том числе на объекты нефтедобывающих предприятий, как следствие, было снижение производств нефти. В связи с этим прогноз добычи нефти ожидается на уровне 89 млн тонн", - заявили в министерстве.

Ранее прогноз на текущий год был заложен на уровне 90,5 млн тонн нефти. Таким образом, он снижен на 1,7%.