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Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023 год

Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023 год Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, из-за последствий энергоаварии на западе республики.
Энергетика
13 сентября 2023 г. 18:03
Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023 год

Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, из-за последствий энергоаварии на западе республики.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго страны.

"По причине ограничения подачи электричества Мангистауской области, в том числе на объекты нефтедобывающих предприятий, как следствие, было снижение производств нефти. В связи с этим прогноз добычи нефти ожидается на уровне 89 млн тонн", - заявили в министерстве.

Ранее прогноз на текущий год был заложен на уровне 90,5 млн тонн нефти. Таким образом, он снижен на 1,7%.

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