Казахстан получил запрос "Белнефтехима" на поставки нефти

Министерство энергетики Казахстана получило запрос "Белнефтехима" на поставки нефти, до 20 января ожидается визит белорусской делегации для обсуждения этого вопроса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду глава ведомства Нурлан Ногаев.

"Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложение белорусской стороны", - сказал он журналистам после заседания Мажилиса (нижней палаты парламента), отвечая на вопрос о предложении Беларуси о поставках нефти.

"Мы организуем встречу с ресурсодержателями и, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна", - отметил он.

По его словам, приезд белорусской делегации планируется до 20 января.