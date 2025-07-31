Казахстан подтвердил прогноз по экспорту в 2025 году 1,7 млн тонн нефти по трубопроводу БТД

Министерство энергетики Казахстана подтвердило планы по экспорту нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году в объеме 1,7 млн тонн.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило планы по экспорту нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2025 году в объеме 1,7 млн тонн.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

По его словам, за 6 месяцев по БТД транспортировано порядка 800 тыс. тонн.

"Работа продолжается, это является одним из основных наших альтернативных маршрутов. Если в 2024 году экспортировали порядка 1,4 млн тонн по данному направлению, то в 2025 году планируем транспортировать порядка 1,7 млн тонн", - добавил он.

Отметим, что в январе этого года Минэнерго Казахстана заявляло, что планируемый объем экспорта казахстанской нефти по БТД на 2025 год составляет 1,5 млн тонн. Однако, в феврале заместитель председателя правления "КазМунайГаза" Курмангазы Исказиев заявил об увеличении этой цифры до 1,7 млн тонн.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

В 2023 году из порта Актау в направлении Азербайджана было отгружено около 1,1 млн тонн казахстанской нефти для последующего экспорта по БТД, в 2024 году - 1,4 млн тонн.

Напомним, что в 2022 году между КМГ и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.