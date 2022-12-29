Казахстан подтвердил план по экспорту нефти в Германию в 2023 году

Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" подтвердила, что направила российской "Транснефти" заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" для Германии.

Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" подтвердила, что направила российской "Транснефти" заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" для Германии.

Как передает Report , об этом предприятие сообщило на своем сайте.

"АО "КазТрансОйл" направлена заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что ранее председатель правления госкомпании "Казмунайгаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев после переговоров со статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером заявил о возможности пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.