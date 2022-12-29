О нас

Казахстан подтвердил план по экспорту нефти в Германию в 2023 году

Казахстан подтвердил план по экспорту нефти в Германию в 2023 году Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" подтвердила, что направила российской "Транснефти" заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" для Германии.
Энергетика
29 декабря 2022 г. 22:30
Казахстан подтвердил план по экспорту нефти в Германию в 2023 году

Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" подтвердила, что направила российской "Транснефти" заявку на транзит нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" для Германии.

Как передает Report, об этом предприятие сообщило на своем сайте.

"АО "КазТрансОйл" направлена заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что ранее председатель правления госкомпании "Казмунайгаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев после переговоров со статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером заявил о возможности пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Almaniyaya neft ixrac edə bilər

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
Анна Акопян карабахским армянам: Хватит прятаться за спинами детей
Анна Акопян карабахским армянам: "Хватит прятаться за спинами детей"
25 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi