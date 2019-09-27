Казахстан подпишет соглашение с Беларусью о поставках нефти до конца 2019 года

Казахстан планирует подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

"Можно сказать, что до конца года подпишем. Мы должны с белорусской стороной видеоконферецсвязь провести и постараться вопросы снять", - сказал он.

"В целом текст соглашения, я думаю, согласован между двумя отраслевыми министерствами и "Белнефтехимом". Остались два вопроса. Один из них касается обязательств белорусской стороны по тому, что не будет реэкспорта. Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить или нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления", - пояснил вице-министр.

Он отметил, что второй момент, который сейчас согласовывают - это время вступления соглашения в силу.