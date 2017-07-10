Казахстан поддерживает плавный выход из соглашения ОПЕК

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Казахстан выступает за плавный выход из соглашения с ОПЕК, с наращиванием добычи в течение одного-двух месяцев. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

Отвечая на вопрос, выступает ли Казахстан за постепенный выход из сделки с ОПЕК в течение нескольких месяцев или за резкий рост добычи, Бозумбаев сказал: "Первый вариант".

Напомним, что министр энергетики РФ Александр Новак ранее также отмечал возможность плавного выхода страны из соглашения. Министр не исключил, что данный вопрос может быть рассмотрен 24 июля на заседании министерского комитета по мониторингу выполнения договоренностей между странами ОПЕК и не-ОПЕК.