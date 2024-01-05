Казахстан планирует ввести в эксплуатацию два крупных газовых месторождения

Национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" намерена в 2027 году ввести в эксплуатацию месторождения "Западная Прорва" и "Каламкас", добыча составит 1,1 млрд кубометров в год.

Национальная компания Казахстана "Казмунайгаз" намерена в 2027 году ввести в эксплуатацию месторождения "Западная Прорва" и "Каламкас", добыча составит 1,1 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила в пятницу пресс-служба КМГ.

"В 2027 году "Казмунайгаз" намерен ввести в эксплуатацию месторождения "Западная Прорва" и "Каламкас". Ожидается добыча газа в объеме 1,1 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями в целом прорабатываются 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение трех-четырех лет КМГ планирует запустить месторождение "Центральный Урихтау" - порядка 1 млрд кубометров газа в год. В прошлом году компания начала эксплуатацию месторождений Аксай Южный, Восточный Урихтау и Рожковское.

Отмечается, что КМГ разрабатывает газовую стратегию, в рамках которой планирует увеличить производство природного газа до 6,7 млрд кубометров в год к 2030 году без учета таких крупных проектов, как "Тенгиз", "Карачаганак" и "Кашаган".