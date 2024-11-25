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Казахстан планирует в 2032 году начать строительство нового НПЗ

Казахстан планирует в 2032 году начать строительство нового НПЗ Строительство в Казахстане нового, четвертого, нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) планируется начать в 2032 году.
Энергетика
25 ноября 2024 г. 10:12
Казахстан планирует в 2032 году начать строительство нового НПЗ

Строительство в Казахстане нового, четвертого, нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) планируется начать в 2032 году.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая с докладом в ходе правительственного часа в мажилисе.

"В связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году, требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн. тонн/год, но не позднее 2030 года и строительство в 2032 году”, - сказал министр.

По его словам, строительство нового НПЗ закроет потребности страны в горюче-смазочных материалах (ГСМ) с 2040 по 2050 год и позволит их экспортировать на быстроразвивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

В настоящее время в Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский (АНПЗ), Чимкентский и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

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Версия на английском языке Kazakhstan plans to begin construction of new oil refinery in 2032

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