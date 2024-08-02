Казахстан планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию ГПЗ на месторождении Кашаган

Казахстан планирует в середине 2026 года ввести в эксплуатацию газоперерабатывающий завод Т(ГПЗ) ТОО “GPC INVESTMENT” проектной мощностью порядка 1 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган.

Казахстан планирует в середине 2026 года ввести в эксплуатацию газоперерабатывающий завод (ГПЗ) ТОО “GPC INVESTMENT” проектной мощностью порядка 1 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана со ссылкой на и. о. руководителя “GPC Investment” Берика Абишева.

“Инфраструктура вокруг завода готова. Наш проект будет запущен в середине 2026 года”, - заявил он.

Отмечается, что премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову, посетившему Атыраускую область, доложили, что работы по строительству предприятия ведутся в рамках национальной программы переработки сырого газа. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 11%, при этом общая готовность объекта достигает 23%.

“Ввод завода в эксплуатацию позволит направить дополнительные объемы газа в регионы страны. Глава правительства поручил ускорить темпы строительства предприятия”, - говорится в информации.