Казахстан планирует в 2024 году увеличить добычу газа на 2,3%

Казахстан планирует в 2024 году увеличить добычу газа по сравнению с показателем 2023 года на 2,3%, до 60,5 млрд кубометров.

Казахстан планирует в 2024 году увеличить добычу газа по сравнению с 2023 годом на 2,3%, до 60,5 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе правительственного заседания.

“В последние годы добыча газа в стране устойчиво растет. План добычи на 2024 год составляет 60,5 млрд кубометров или на 2,3% больше от объема 2023 года. Основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений таких как Карачаганак, Тенгиз и Кашаган”, - заявил министр.

По его словам, добыча товарного газа в стране по итогам 2024 года составит 29,8 млрд кубометров, что соответствует уровню 2023 года.

Министр отметил, что за первое полугодие 2024 года добыча газа в Казахстане составила 30 млрд кубометров, в том числе 14,9 млрд кубометров товарного газа.

В 2024 году производство сжиженного нефтяного газа прогнозируется в объеме 1,6 млн тонн (на уровне 2023 года), из которых 0,8 млн. тонн было получено по итогам января-июня.

Министр также сообщил, что в период с 2026 по 2030 года в стране начнется поэтапный ввод в эксплуатацию 4-х газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров в год, Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в годи завода КазГПЗ в г. Жанаозен с мощностью 900 млн кубометров в год.